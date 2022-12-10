نسب الاقتراع في انتخابات غرف التجارة بالمفرق والرصيفة والطفيلة- تفاصيل

الوكيل الإخباري - بلغ عدد المقترعين في انتخابات غرفة تجارة المفرق لغاية الساعة 12 ظهرا 215 مقترعاً من أصل 910 بنسبة وصلت إلى 20 بالمئة وفقا لرئيس لجنة انتخابات غرفة تجارة المفرق الدكتور محمد الهرش.

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كما بلغت نسبة الاقتراع في انتخابات غرفة تجارة الرصيفة حتى الساعة الثانية عشرة ظهرا 20 بالمئة.



وقال رئيس لجنة الانتخابات مدير تربية الزرقاء الأولى الدكتور احمد عياصرة إن غرفة تجارة الرصيفة تضم حوالي 3700 مشترك يحق لـ 397 مشتركا منهم الاقتراع.



من جهته قال رئيس هيئة الإشراف على انتخابات غرفة تجارة الطفيلة المهندس سمير الزحيمات إن نسبة الاقتراع لانتخابات غرفة تجارة الطفيلة، بلغت 62 بالمئة حتى الساعة 12 ظهرا، من عدد التجار الناخبين البالغ عددهم 211 ناخبا، والذين يتنافسون على تسعة مقاعد.





