بريطانيا توجه رسالة إلى مصر بعد قمة شرم الشيخ للسلام

وأشاد بيان للسفارة البريطانية بمشاركة رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر في القمة التي عقدت في مدينة شرم الشيخ المصرية برئاسة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
وأشار البيان إلى تعهد المملكة المتحدة بتقديم 20 مليون جنيه إسترليني كمساعدات إنسانية للمدنيين في غزة، وتعهدها بلعب دور رائد في المرحلة القادمة من خطة السلام، بما في ذلك إعادة الإعمار.
ووجهت السفارة البريطانية الشكر والتقدير إلى الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لاستضافته هذه القمة المهمة، وقيادة مصر في دفع جهود السلام في المنطقة.
وأكدت أنها ستواصل العمل مع مصر والشركاء من أجل التقدم نحو مستقبل يسوده السلام الدائم والكرامة الإنسانية والاستقرار الإقليمي.
وعقدت "قمة شرم الشيخ للسلام" أو "قمة السلام الدولية" في مدينة شرم الشيخ المصرية برعاية مشتركة بين الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي والرئيس الأمريكي دونالد ترامب، للتوقيع على خطة شاملة لإنهاء الحرب في قطاع غزة التي استمرت لأكثر من عامين، مع التركيز على استئناف مسار السلام الإقليمي، وإعادة إعمار غزة، وضمان الاستقرار الأمني والسياسي في المنطقة.
وتشمل خطة الرئيس الأمريكي لوقف الحرب في غزة 20 بنداً تبدأ بوقف إطلاق النار الدائم، وإطلاق سراح جميع الأسرى، وإعادة إعمار غزة، وصولاً إلى استئناف مسار السلام الإقليمي، مع التركيز على الاستقرار الأمني في الشرق الأوسط.
وشارك في القمة قادة وممثلون عن أكثر من 30 دولة ومنظمات إقليمية وعالمية من بينها الأمم المتحدة وجامعة الدول العربية، ومن بين الدول المشاركة (الأردن وفرنسا، وبريطانيا، وإيطاليا، وإسبانيا، وقطر، ، والكويت، والبحرين، والإمارات، وتركيا، وباكستان).
روسيا اليوم
-
