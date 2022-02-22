نفوق أغنام في لواء بصيرا جراء إصابتها بطفيليات في الدم والكبد

الوكيل الاخباري - أكد مدير زراعة لواء بصيرا المهندس بلال الهلول، أن تقرير نتائج العينات لنفوق 120 رأسا من الأغنام في اللواء، بينت وجود طفيليات في الدم والكبد.



وقال المهندس الهلول في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء، "إنه وبعد الكشف الميداني تبين أن مشارب المياه الخاصة بالأغنام تستخدمها الكلاب المحيطة بالحظيرة، ما أدى إلى الإصابة بالأكياس الكلبية مع وجود مشاكل تغذية (سوء تغذية) تخفض مناعة القطيع، فيما تم معاينة القطيع حسيا وإكلينيكيا وتشريحيا وأظهرت النتائج أيضا أن الأغنام تعاني من هزال شديد وعدم وجود صوف عليها واصفرار بالعيون، خاصة وأن المزارع صاحب الأغنام يقطن في منطقة باردة ومرتفعة ما يؤثر سلبا على المواشي وتعرضها لتيارات هوائية باردة".

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