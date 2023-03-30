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الخميس، 30-03-2023 12:32 ص

نفوق اعداد من الماعز لتناولها نبتة سامة

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الوكيل الاخباري - نفذت شعبة الارشاد الزراعي في البادية الشمالية اليوم الأربعاء جولة ميدانية في منطقة الاشقف في اعقاب تلقي شكاوى بنفوق عدد من الماعز بسبب تناولها نبتة سامة هناك .

وقالت مديرة زراعة المفرق الدكتورة ابتهال الخريشا إن المديرية تلقت شكاوى من عدد من اصحاب الماشية بوجود نبتة في المناطق التي يقطنوها مما ادى الى اصابة الماعز بالتسمم ونفوقها .

وأضافت الخريشا لوكالة الأنباء الأردنية اليوم أن كوادر الزراعة قامت بالتحرك الفوري للمنطقة والتحري الذي بين أن هذه النبتة هي نبتة برية سامة تعرف عند البدو باسم نبتة " الفرعة " وتنتشر على جوانب الطريق الفرعي المؤدي إلى مناطق مختلفة في الاشقف بعيداً عن الطريق العام بمسافة 3 كلم وتنتشر بمساحة محدودة في المنطقة .

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