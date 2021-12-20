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الإثنين، 20-12-2021 12:57 م

نقابة الألبسة تلوح بإجراءات تصعيدية لوقف تجارة الطرود البريدية

طرود بريدية


الوكيل الإخباري - لوحت نقابة الالبسة والاقمشة والاحذية باجراءات تصعيدية في حال لم يتم التوصل إلى حل جذري لقضية الطرود البريدية التي أرهقت تجارة القطاع التقليدية.

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وأكدت النقابة في بيان صحفي اليوم الاثنين أن عموم تجارة وأعمال القطاع باتت في " خطر حقيقي" ولم تعد تحتمل المزيد من الخسائر في ظل تغول الطرود البريدية القادمة من الخارج على مجمل حركة النشاط التجاري. 


 واوضحت ان عدد الطرود البريدية التي تدخل السوق المحلية يوميا وغالبيتها البسة واحذية يصل لما يقارب 5 آلاف طرد يتم التخليص عليها من خلال مركز تخليص المطار، ما يؤكد عمق القضية التي يواجهها القطاع. 


واشارت الى ان عدد الطرود البريدية التي دخلت المملكة من خلال مطار الملكة علياء الدولي منذ بداية العام الحالي وحتى اليوم وصلت الى 923 ألف طرد بريدي.


وأكدت أن قطاع الالبسة والاحذية والاقمشة يعد أكبر قطاعات التجزئة بالمملكة تشغيلا للايدي العاملة الأردنية والاكثر اشغالا للعقارات والمحال التجارية، مشددة على ضرورة وقف اعفاء الطرود البريدية لحين تحقيق توازن في الرسوم و الضرائب والإجراءات.


ويشغل قطاع الألبسة والأحذية والأقمشة الذي يضم ما يقارب 11 ألف منشأة بعموم المملكة، 63 ألف عامل وعاملة فيما هناك 180 علامة تجارية من الألبسة والأحذية تعمل وتستثمر بالسوق المحلية.


واوضحت النقابة ان الشركات الأجنبية العاملة خارج المملكة هي المستفيد الأول من التجارة التي تجري خلال الطرود البريدية، على حساب المحلية والوكالات العالمية التي تدفع رسوما وضرائب على مستورداتها من البضائع وتكاليف تشغيلية متنوعة.


 




 

 


 

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