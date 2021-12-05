50 وظيفة شاغرة في المركز الوطني للأمن السيبراني - تفاصيل

الوكيل الإخباري - أعلن المركز الوطني للأمن السيبراني وبالتعاون مع ديوان الخدمة المدنية عن حاجته لإشغال عدد من الوظائف بعقود شاملة لكافة العلاوات للعمل لدى المركز وحسب الشروط المطلوبة لكل وظيفة.

اضافة اعلان



ودعا المركز للتقديم والاستفسار عبر الرابط التالي: هنا

الوثائق المطلوبة:



السيرة الذاتية .

صورة شخصية.

صورة عن وجهي البطاقة الشخصية سارية المفعول (البطاقة الذكية).

صورة مصدقة عن المؤهل العلمي الجامعي.

صورة عن الدورات التدريبية.



شهادة عضوية نقابة المهندسين (للمهندسين فقط).

صورة مصدقة حسب الأصول عن الخبرات العملية من خارج المملكة من وزارة الخارجية الأردنية، والخبرات العملية داخل المملكة من قبل مديرية العمل المعتمدة في المحافظة مع إرفاق كشف بيانات المؤمن عليه من المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي يثبت أن هذه الخبرة مسجلة كاشتراكات أصولية في قيود المؤسسة .



شروط عامة

أردني الجنسية.

التقدم لوظيفة واحدة فقط.

لن يتم النظر في أي طلب يتم تقديمه بعد الموعد المحدد أو غير مستوفِي الوثائق والشروط المطلوبة.

