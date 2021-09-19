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الأحد، 19-09-2021 05:26 م

نقابة الشاحنات: عراقيل تواجه الناقلين مع بدء دخول الشاحنات الأردنية إلى العراق

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الوكيل الاخباري - قال نائب نقيب أصحاب الشاحنات نائل الذيابات إن حركة الشحن والناقلين على الحدود الأردنية العراقية، تواجه جملة عراقيل بعد ساعات من دخول حوالي 80 شاحنة أردنية إلى العراق، وفق نظام من الباب إلى الباب.

وأضاف في تصريح لوكالة الأنباء الأردنية (بترا) اليوم الأحد، إن 200 شاحنة أردنية مخصصة لنقل النفط، توجهت إلى الحدود الأردنية العراقية، منذ مساء أمس السبت، بعد حصول الناقلين على التأشيرات العراقية.

وأكد الذيابات أن الناقلين يواجهون عراقيل أبرزها ارتفاع كلفة فحص (بي سي آر) للكشف عن كورونا إلى 45 دينارا، ما يؤثر على تكاليف النقل للشاحنات الأردنية والعراقية، وعدم استثناء الناقلين الذي تلقوا اللقاح من إجراء الفحص، والرسوم الخاصة بهيئة تنظيم النقل البري.

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