نقابة الصحفيين تدين حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف بالسويد

الوكيل الإخباري- دان مجلس نقابة الصحفيين، حادثة حرق نسخة من المصحف الشريف التي قام بها متطرف عند مسجد ستوكهولم المركزي بالسويد، مباشرة بعد صلاة عيد الأضحى المبارك.

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وأكد المجلس في بيان اليوم الأحد، أن هذا العمل الجبان لا يمكن قبوله بأي مبررات، ويدرج ضمن الأعمال التي تحرض بوضوح على الكراهية والإقصاء والعنصرية.

وأعرب عن رفضه التام لهذه الأفعال بحق أقدس المقدسات الدينية (المصحف الشريف)، داعيا إلى محاكمة ومحاسبة الفاعل وإيقاع أشد العقوبات بحقه وبحق كل من تسول له نفسه الاعتداء على حرمات الله.



وأكد المجلس أن هذا العمل يتناقض مع الجهود الدولية الساعية لنشر قيم التسامح والاعتدال ونبذ التطرف، داعيا إلى ضرورة التصدي لمثل هذه الأفعال المسيئة واحترام الرموز الدينية والعمل على نشر وتعزيز ثقافة السلام وقبول الآخر.



وطالب المجلس الحكومة السويدية بتحمل تبعات السكوت عن مثل هذه الممارسات وضرورة التفريق بين حرية التعبير و الإرهاب الفكري وعدم تكرارها نظرا لخطورتها على مستقبل الدول والأجيال.