وزيرة الشؤون القانونية تستقبل السفيرة السويدية

الوكيل الإخباري - استقبلت وزيرة الدولة للشؤون القانونية الدكتورة نانسي نمروقة، في مكتبها بدار رئاسة الوزراء، اليوم الأربعاء، سفيرة مملكة السويد لدى الأردن الكسندرا ريدمارك.

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وجرى خلال اللقاء التأكيد على عمق علاقات الصداقة والتعاون بين البلدين، التي تحظى برعاية واهتمام جلالة الملك عبدالله الثاني، وجلالة الملك كارل السادس عشر غوستاف ملك مملكة السويد، وتأكيدهما المستمر خلال الزيارات المتبادلة على ضرورة تعزيز هذه العلاقات في مختلف المجالات؛ بما يعود على البلدين الصديقين بالنفع والفائدة.



وعرضت نمروقة للسفيرة السويدية جهود الحكومة في إطار مشروع التحديث الشامل الذي يقوده جلالة الملك عبدالله الثاني بمساراته الثلاثة؛ السياسي والاقتصادي وتحديث القطاع العام، وما يرتبط فيها من برامج ومشروعات تسعى إلى توفير خدمات فضلى للمواطنين وتعزيز مشاركتهم في الحياة السياسية والحزبية، خصوصا المرأة والشباب.



بدورها، أشادت السفيرة السويدية بالجهود الكبيرة التي يبذلها الأردن ضمن مشروع التحديث الشامل، معربة عن اعتزازها بالعلاقات المتينة التي تجمع البلدين الصديقين، والاستعداد الدائم لتعزيزها في مختلف المجالات؛ خدمة لمصالحهما المشتركة.