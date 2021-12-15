نقابة الصحفيين تسمي علي فريحات عضوا في مجلس إدارة بترا

الوكيل الاخباري - قرر مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين، خلال اجتماع الأربعاء، برئاسة راكان السعايدة وحضور أعضاء المجلس، تسمية علي فريحات عضوا في مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنية (بترا)، وذلك ممثلا عن نقابة الصحفيين الأردنيين.



مجلس الوزراء قرر الأربعاء الماضي، إعادة تشكيل مجلس إدارة وكالة الأنباء الأردنيَّة (بترا) لمدَّة سنتين، برئاسة وزير الدَّولة لشؤون الإعلام، وعضويَّة كلّ من: مدير عام وكالة الأنباء الأردنيَّة، وشفيق أحمد سطعان عبيدات، وحامد مفضِّي عبد الرحمن السَّعايدة، وسمر هتلر مخائيل حدَّادين، ونيفين محسن صبري عبد الهادي، وعضو يسمِّيه مجلس نقابة الصَّحفيين.

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