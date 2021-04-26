نقابة الصحفيين تنعى الزميل حيدر المجالي

الوكيل الإخباري - نعى مجلس نقابة الصحفيين الأردنيين الزميل الصحفي حيدر المجالي الذي انتقل إلى رحمة الله تعالى في وقت متأخر من مساء أمس.

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واستذكر المجلس مناقب الفقيد طوال مسيرته الإعلامية الحافلة بالعطاء والإنجاز وقربه من زملائه، الذين أحبهم فبادلوه الحب بالحب.



وقال الزميل ينال البرماوي القائم بأعمال نقيب الصحفيين، "بوفاة الزميل حيدر فإننا نفقد قامة صحفية قدمت الكثير للمهنة وتركت ارثا كبيرا من الأخلاق والدماثة والتسامح وحسن المعشر وانجازات كبيرة في مجال الصحافة والإبداع الثقافي".

وبهذا المصاب الجلل يتقدم مجلس النقابة من أسرة الفقيد والأسرة الصحفية كافة بأحر العزاء والمواساة سائلين الله تعالى في هذه الأيام المباركة من الشهر الفضيل ان يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يدخله فسيح جناته ويجعله من عتقاء الشهر الفضيل.