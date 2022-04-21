نقابة الصحفيين تهنىء الملك بعودته إلى وطنه وشعبه سالماً معافى

الوكيل الاخباري - هنأت نقابة الصحفيين الأردنيين جلالة الملك عبدالله الثاني بعودته إلى أرض الوطن سالماً معافى بعد اجرائه عملية جراحية تكللت بالنجاح.



وقدمت النقابة في بيان اليوم الخميس، اسمى آيات التهاني والتبريكات إلى جلالة الملك وولي عهده الأمين والأسرة الأردنية الواحدة بمناسبة عودة جلالته إلى أهله وشعبه، وهو يتمتع بالصحة والعافية ليواصل مسيرته في بناء هذا الوطن وتقدمه، واستكمال دوره في خدمة قضايا بلده وأمته.

اضافة اعلان