نقابة الفنانين الأردنيين تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي

الوكيل الإخباري - قرر مجلس نقابة الفنانين الأردنيين في جلسته رقم (38) تاريخ 26/01/2023 تحديد موعد اجتماع الهيئة العامة السنوي العادي استناداً للمادة رقم (12) فقرة "أ" من قانون نقابة الفنانين الأردنيين رقم (9) لسنة 1997 وذلك في تمام الساعة العاشرة من صباح يوم الجمعة الموافق 10/03/2023، في مسرح أسامة المشيني – جبل اللويبدة ، حيث سيكون على جدول الأعمال مايلي:

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1. قراءة التقرير الإداري والمالي وإقراره.

2. قراءة التقرير الإداري والمالي لصندوق التقاعد والضمان الاجتماعي وإقراره.

3. قراءة التقرير الإداري والمالي لصندوق التأمين الصحي وإقراره.

4. تعيين مدقق حسابات.



وعليه يدعو المجلس الفنانيين إلى مراجعة النقابة لتسديد كافة الالتزامات المالية و الذمم المترتبة في مقر النقابة قبل الساعة الثالثة من عصر يوم الجمعة الموافق 03/03/2023 .

