الخميس 29-12-2022
الوكيل الاخباري

توضيح حكومي حول اسعار المحروقات بالاردن

مجلس محافظة إربد يدعو لتشريع يتيح تدوير موزانات المشاريع المتعثرة

"الاقتصادي الأردني" يناقش ملف تدقيق الحسابات مع المحاسبين القانونيين

افتتاح الموقع الجديد لسوق بني كنانة التابع للاستهلاكية العسكرية

نقابة الفنانين تحذر بشأن حفلات رأس السنة في الاردن

تفاصيل محاولة اردني الاستيلاء على 1.5 مليون دينار من سيدة متوفية

مطالبة بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بالاردن

رئيس الديوان الملكي يعزي بوفاة والدة النائب السابق محمود النعيمات

الدفاع المدني يتعامل مع حريق منزل في عمان - صور

الجيش يضبط مهربا وكميات كبيرة من المخدرات

الخميس، 29-12-2022 06:52 م

نقابة الفنانين تحذر بشأن حفلات رأس السنة في الاردن

FIREWORKS


الوكيل الاخباري - حذرت نقابة الفنانين، الفنانين من عدم الحصول على تصاريح ممارسة المهنة الفنية؛ تجنبا للإيقاف في ظل موسم الاحتفالات برأس السنة الميلادية والأعياد المجيدة.

وقالت النقابة، في بيان اليوم الخميس، "تهيب نقابة الأردنيين بالفنانين (الموسيقيين العازفين والمطربين)، من الجنسيات كافة والعاملين في المنشآت السياحية كافة على ضرورة الحصول على تصاريح ممارسة المهنة الفنية، وحسب نظام استيفاء رسوم ممارسة المهن الفنية في النقابة".

وأضافت، "أن ذلك يأتي لتجنب أية إجراءات من شأنها إيقافهم عن العمل في أماكن عملهم من قبل اللجان الرقابية المتخصصة".

ولفتت إلى أنها ستكون عاملة أيام الخميس والجمعة والسبت من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً؛ لاستقبال الأساتذة الفنانين وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة أعمالهم.

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
المحروقات

توضيح حكومي حول اسعار المحروقات بالاردن

www

مجلس محافظة إربد يدعو لتشريع يتيح تدوير موزانات المشاريع المتعثرة

p

"الاقتصادي الأردني" يناقش ملف تدقيق الحسابات مع المحاسبين القانونيين

5

افتتاح الموقع الجديد لسوق بني كنانة التابع للاستهلاكية العسكرية

1220222817173327124173

تفاصيل محاولة اردني الاستيلاء على 1.5 مليون دينار من سيدة متوفية

fff

رئيس الديوان الملكي يعزي بوفاة والدة النائب السابق محمود النعيمات