نقابة الفنانين تحذر بشأن حفلات رأس السنة في الاردن

الوكيل الاخباري - حذرت نقابة الفنانين، الفنانين من عدم الحصول على تصاريح ممارسة المهنة الفنية؛ تجنبا للإيقاف في ظل موسم الاحتفالات برأس السنة الميلادية والأعياد المجيدة.



وقالت النقابة، في بيان اليوم الخميس، "تهيب نقابة الأردنيين بالفنانين (الموسيقيين العازفين والمطربين)، من الجنسيات كافة والعاملين في المنشآت السياحية كافة على ضرورة الحصول على تصاريح ممارسة المهنة الفنية، وحسب نظام استيفاء رسوم ممارسة المهن الفنية في النقابة".



وأضافت، "أن ذلك يأتي لتجنب أية إجراءات من شأنها إيقافهم عن العمل في أماكن عملهم من قبل اللجان الرقابية المتخصصة".



ولفتت إلى أنها ستكون عاملة أيام الخميس والجمعة والسبت من الساعة التاسعة صباحا حتى التاسعة مساءً؛ لاستقبال الأساتذة الفنانين وإصدار التراخيص اللازمة لممارسة أعمالهم.

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