نقابة الفنانين وإدارة مهرجان جرش توقعان اتفاقية شراكة لإدارة فعاليات المهرجان

الوكيل الإخباري- وقعت نقابة الفنانين اليوم ممثلة بنقيبها المخرج محمد يوسف العبادي وإدارة مهرجان جرش للثقافة والفنون بحضور المدير التنفيذي للمهرجان عطوفة السيد أيمن سماوي، صباح اليوم في مقر المهرجان، اتفاقية تعاون مشترك، تتولى فيها النقابة التعاقد مع الفنانين الأردنيين المشاركين في دورة المهرجان السابعة والثلاثين لهذا العام، بمختلف صنوف المهن الفنية.

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وتضمن البروتوكول المشاركة الفاعلة من قبل أعضاء النقابة ومن غير أعضائها أيضاً، في مختلف الأنشطة الفنية للمهرجان، وذلك لما تقوم به النقابة من دور بارز في إثراء الحركة الدرامية والموسيقية الأردنية، ومن جهة أخرى لأهمية مهرجان جرش حاضراً وتاريخاً، فهو من المهرجانات الكبيرة والعريقة، كما أنَّه ذو حضور بارز على خارطة المهرجانات العربية والعالمية.



وأعرب النقيب محمد يوسف العبادي عن تقديره لجهود إدارة المهرجان، مشيداً بالتعاون الدائم بين النقابة وإدارته، وعن أطر هذا التعاون وما يمثله من تبادل للخبرات، وذلك لتحقيق التوافق الذي سيعزز نجاح جميع الفعاليات، مؤكداً من جهة أخرى أنَّ مهرجان جرش للثقافة والفنون هو مهرجان وطني بامتياز،وهو جسر للعالمية، حيث يعزّز دور الفنان الأردني ويظهر قدراته الفنية لكل العالم.

وأشار سعادة النقيب من جانب آخر لأهمية هذه التشاركية بين النقابة والمهرجان التي تجذرت وستبقى، ليحافظ مهرجان "جرش" على نقاء صورته الوطنية والعربية والعالمية، كمهرجان ينبض بالفن العريق،ويعتبر رافعة ثقافية وفنية وسياحية أردنية لا تغيب عن الأذهان.



ومن جانبه قال أيمن سماوي المدير التنفيذي للمهرجان، إن الشراكة مع نقابة الفنانين الأردنيين تُعد أولى خطوات النجاح لفعاليات المهرجان، مثمناً ومقدراً الدور الكبير الذي تضطلع به النقابة في خدمة ورفعة الفن والفنانين الأردنيين.

وسيتم الإعلان عن تفاصيل المشاركة في المهرجان في القريب العاجل..