الطفلة سارة تحصل على المركز الأول بمسابقة للقرآن الكريم في جرش

الوكيل الإخباري-

اضافة اعلان

حصلت الطالبة سارة مصطفى ابراهيم طعايمة ، من صف الأول الأساسي على المركز الاول في مسابقة القرآن الكريم .وأشارت والدة الطالبة سارة لـ "الوكيل الإخباري" إن ابنتها حفظت 20 سورة من القرآن الكريم مع التفسير، وحصلت على المركز الأول في المسابقة التي أقامتها مدرسة كفر خل الأساسية في محافظة جرش.وكشفت عن نيتها في الاستمرار في تحفيظ ابنتها القرآن الكريم ودخول مسابقات أخرى، مؤكدة أنها تنظم وقت ابنتها بين الدراسة وحفظ القرآن.وبينت أن جميع أهلها وأسرتها ومدرسيها يفخرون بسارة بالرغم من صغر سنها.