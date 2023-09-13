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الأربعاء، 13-09-2023 03:57 م

نقابة المجوهرات : استحداث لوحات تعريفية في جميع محلات الذهب بحلول العام القادم

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الوكيل الإخباري- ليلى القرشي

 

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كشف نقيب اصحاب محلات الحلي والمجوهرات عن استحداث لوحات مختومة ومثبتة في جميع محلات الذهب المرخصة المنتشرة حول المملكة لتأكيد أن هذا المحل مسجل رسميًا وتابع لرقابة نقابة الحلي والمجوهرات بحلول العام القادم .

واكد علان لـ "الوكيل الإخباري" ان هذه اللوحات ستثبت بجميع المحلات المرخصة والمعتمدة لدى النقابة وستشرف النقابة على فواتير بيع الذهب بتلك المحلات  الواجب ان يوضح عليها نوع المصاغ الذهبي المباع وسعره ووزنه وعياره وتسعيرة النقابة في يوم البيع مع ختم المحل .

واضاف علان على أن هذه الخطوة جاءت لحماية المواطنين من عمليات الاحتيال المتداولة عبر وسائل التواصل الاجتماعي، وتأكيد أن المحل مرخص ويتبع قوانين نقابة الذهب والمجوهرات ويتوافق مع المعايير العامة والمواصفات المطلوبة.

واشار علان أن هناك حوالي 950 محل ذهب مرخص في جميع أنحاء المملكة، وهم جميعهم ملتزمون بالتسجيل والامتثال للسجلات المختومة التي تعكس شرعيتهم والجودة في خدماتهم.

 




 

 


 

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