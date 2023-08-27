الأحد 27-08-2023
الوكيل الاخباري

طعن عشريني في عمّان والأمن يضبط الفاعل

حماية المستهلك: ارتفاع اسعار بعض السلع والخدمات المقدمة للمواطنين

وزير التربية ينعى الطالب يامن الشمايلة

الهواري: قرابة 72 % من الأردنيين لديهم تأمين صحي

الأمن: حجز المركبة وغرامة تصل لـ 100 دينار لمرتكب هذه المخالفة

3 قتلى بتحطم مروحية للجيش الأمريكي خلال تدريبات في أستراليا

انخفاض أسعار القمح والذرة عالمياً

العمل: 269 ألف تصريح عمل ساري المفعول لعمالة وافدة في المملكة

تفاعل مع تعليق علاء مبارك على انضمام مصر والسعودية والإمارات لـ"بريكس"

العراق: تعاقدات مع مستشفيات في الأردن لإرسال حالات طارئة

الأحد، 27-08-2023 10:58 ص

حماية المستهلك: ارتفاع اسعار بعض السلع والخدمات المقدمة للمواطنين

411936


الوكيل الاخباري- تلقت جمعية حماية المستهلك شكاوى من المواطنين تتعلق بارتفاع اسعار بعض السلع والخدمات التي تقدمها بعض المحلات التجارية والمطاعم والمقاهي وبنسب تراوحت ما بين 25%-35% خاصة تلك المصنفة سياحيا أو بحجة أن هذه السلع لا تعتبر سلع اساسية (كمالية) وبالتالي يحق لمقدمي هذه السلع أو الخدمة رفع أسعارها دون حسيب أو رقيب. 

وقال الدكتور محمد عبيدات رئيس الجمعية في بيان صحفي اليوم أن قيام بعض المحلات التجارية وبعض المطاعم والمقاهي برفع الاسعار بحجة أنها مصنفة سياحيا وخاضعة لضريبة المبيعات لا يعطيها الحق أن تقوم برفع اسعار السلع والخدمات التي تقدمها للمواطنين وبأسعار مرتفعة.

اضافة اعلان


واضاف الدكتور عبيدات أن نسب الارتفاع التي طالت هذه السلع والخدمات تعتبر مرتفعة ومبالغ فيها اذا ما تم مقارنتها بجودة الخدمة التي تقدمها هذه المحلات لا سيما وأن الكميات أو الاصناف المقدمة تعتبر قليلة ولا تعكس هذه النسب . ناهيك أن بعض الاصناف تم تخفيض كمياتها مع تثبيات أو رفع اسعارها.  


وتطرق الدكتور عبيدات الى قيام بعض هذه الأماكن باجبار المواطنين على دفع ثمن خدمات مقدمة لهم بالرغم من انهم لم يطلبوها مثل الماء أو دفع دخولية مكان أو حجز مكان(طاوله) أو غيرها من الأمور الأخرى التي لا يكون الزبون بحاجة اليها.


وطالب الدكتور عبيدات وزارة الصناعة والتجارة تشديد الرقابة على هذه الأماكن مع ضرورة تنظيم عملها بالشكل الصحيح الذي يضمن لكافة أطراف العملية التبادلية الحصول على حقه.

 




 

 


 

إقرأ ايضا
512792_1_1693126152

مهيدات: الانتهاء من إعداد مسودة أولية لتعديل أسس تسعير الأدوية

8202315154833811588177

الزّهير: ورش عمل توعويّة لتأهيل العاملين في المشاريع الصغيرة والمتوسّطة

7202325164312836442483

فرصة عمل للأردنيين - تفاصيل

7202323171413922548987

طعن عشريني في عمّان والأمن يضبط الفاعل

ان

وزير التربية ينعى الطالب يامن الشمايلة

مميزات_التأمين_الصحي_الشامل

الهواري: قرابة 72 % من الأردنيين لديهم تأمين صحي

أخبار متعلقة
9

طرح عطاء لإعادة تأهيل المحلات التجارية المقابلة لقلعة الكرك