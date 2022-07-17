نقابة المطاعم تجدد المطالبة بتصويب قائمة الأسعار

الوكيل الإخباري-

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طالب نقيب أصحاب المطاعم عمر عواد، بضرورة الاستجابة لمطالب قطاع المطاعم والحلويات بإعادة قراءة قائمة أسعارها وتصويبها.وقال في بيان صحفي، إن "القطاع يعد الحلقة الأهم في سلسلة القطاعات الاستهلاكية والاقتصادية"، لافتاً إلى أن هناك مبالغة واضحة في الأسعار للمواد الأساسية والكلف التشغيلية.وأشار العواد، إلى أن النقابة عرضت أخيرا مطالبها على لجنة الخدمات العامة في مجلس الأعيان المتعلقة بإعادة قراءة قائمة أسعار المطاعم وتصويبها.وأوضح، أن النقابة ونظرًا لتأخر رد وزارة الصناعة والتجارة والتموين على مطالبها، قررت العودة للمطالبة بعقد اجتماع آخر مع لجنة الخدمات لوضعها بصورة المتغيرات في القطاع.