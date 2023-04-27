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الخميس، 27-04-2023 12:06 م

نقابة المهندسين تجري قرعة مشروع أراضي الزيتونة 7

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الوكيل الإخباري - أجرت نقابة المهندسين الأردنيين في مجمع النقابات المهنية، أمس الأربعاء، قرعة مشروع أراضي الزيتونة 7.

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وقال نائب النقيب المهندس فوزي مسعد، إن مشاريع النقابة التي تم شراؤها بلغت 176 مشروعا، منها 153 لصندوق التقاعد، و3 لصندوق التأمين الاجتماعي، و8 لصندوق القرض الحسن و12 لصندوق النقابة، بمساحة كلية بلغت 19 ألف دونم وكلفة إجمالية بلغت 500 مليون دينار.


ولفت إلى أن عدد المستفيدين من المشاريع بلغ 10595 مهندسا ومهندسة، إضافة إلى جمعيات أخرى للمهندسين، ساهمت النقابة فيها بتوزيع قطع أراض خارج إطار عمل صندوق التقاعد.

 

وأضاف أن مشروع الزيتونة 7 يتكون من 69 قطعة، وعدد القطع المقترعة للبيع 66، والمستفيدين المقترع عليهم 65 قطعة، في حين تبقت قطعة واحدة للاحتياط في حال الاعتراض، كما تم استثناء 3 قطع منها لأغراض خدماتية وتجارية حسب الشروط.


بدوره، أشار مدير الدائرة العقارية والتمويل في النقابة رامي النوايسة إلى أنه ستتم زيارة القطع ضمن المشروع يوم السبت المقبل، ليتسنى لكل مهندس الاطلاع على قطعته.

 




 

 


 

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