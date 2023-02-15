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الأربعاء، 15-02-2023 02:44 م

نقابة المهندسين تسير قافلة مساعدات إلى سوريا

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الوكيل الإخباري - سيّرت نقابة المهندسين الأردنيين أولى قوافلها، اليوم الأربعاء، إلى سوريا ضمن حملتها لإغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا.

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رئيس الحملة عضو مجلس النقابة معتز الشوارب، عبّر عن اعتزازه بالحشود التي تتوافد لتقديم الدعم للحملة من كافة الجهات، مؤكدا أنه سيتم يوم غد الخميس تسيير قافلة أخرى بالتعاون مع الهيئة الخيرية الهاشمية الأردنية، حيث ستستمر الحملة طيلة فترة تأثر الأشقاء في هذه الفاجعة.


وبين أن نقابة المهندسين افتتحت خيمة لجمع التبرعات العينية على مدخل مجمع النقابات المهنية، لافتا النظر إلى أن الحملة تأتي استكمالا للجهود التي تبذلها النقابة بالتعاون مع المؤسسات المختلفة لإيصال المساعدات لهم.


وأكد الشوارب أن خيمة حملة إغاثة المتضررين من زلزال سوريا وتركيا والتي افتتحتها نقابة المهندسين الأردنيين لجمع التبرعات أمام مجمع النقابات المهنية، استقبلت تبرعا بأدوية ومواد عينية وغذائية لصالح إغاثة المتضررين.

 




 

 


 

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