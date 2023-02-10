ماذا تعرف عن فريق الإنقاذ الأردني الذي ينفذ عمليات الإنقاذ في تركيا وسوريا؟

الوكيل الإخباري - منذ ثلاث أيام وبشكل متواصل يقود فريق الإنقاذ الأردني الدولي عمليات البحث عن المصابين في المناطق المنكوبة إثر الزلزال المدمر الذي وقع في تركيا وسوريا.

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وكان غادر الفريق إلى المناطق المنكوبة في تركيا وسوريا قبل أيام وذلك بعد توجيهات ملكية بمساعدة أسر الضحايا والمصابين جراء الزلزال هناك.

وحتى الآن قام الفريق بواجبه وأثبت نجاعة وجوده في المواقع المتأثرة بالزلزال، ودفع بخبرته الطويلة وحرفيته التي اكتسبها طوال عمله منذ نشأته بهذا المجال لمساعدة المنكوبين وإنقاذ العالقين تحت الأنقاض، لكن ما هذا الفريق وما هي المهام التي يقوم بها؟



يتبع فريق الإنقاذ الأردني الدولي لمديرية الأمن العام/ الدفاع المدني وتم إنشاؤه عام 2003 بتوجيهات من جلالة الملك عبدالله الثاني لإدامة الجاهزية ورفع قدرة التعامل مع الحوادث الناجمة عن الانهيارات والكوارث.



وتم رفع جاهزية الفريق بعد دمج الدفاع المدني والدرك في مديرية الأمن العام، ويتصل فريق الانقاذ الأردني الدولي بالهيئة الاستشارية الدولية لفرق البحث والإنقاذ (INSARAG) ويدعم جهودها في الإغاثة الإنسانية حول العالم.



وكان شارك الفريق في عمليات إغاثة وإنقاذ حول العالم من أبرزها عمليات الإنقاذ والبحث عن ناجين في زلزالي إيران وباكستان، كما لدى الفريق 7 ميادين تشبيهية استضافت العديد من التمارين الدولية.



وتم تصنيف هذا الفريق دوليا بالمستوى الأول الثقيل وحصل على العديد من الجوائز العالمية، ويضم خبراء مصنفين دوليا شاركوا بتقييم فرق حول العالم، ويخضعون لتدريبات مكثفة لرفع مستوى الفريق الفني وجاهزيته.



ونفذ الفريق 18 واجب عام 2020، و15 في عام 2021، كان من أبرزها عملية إنقاذ من بئر عمقه 50 متر متعرج و35 متر بشكل مستقيم، وفي عام 2022 كان له الدور الأبرز في عملية إنقاذ المصابين وإخلاء الوفيات بحادثة انهيار مبنى سكني في اللويبدة بالعاصمة عمان.