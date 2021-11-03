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الأربعاء، 03-11-2021 04:04 م

نقابة تجار الألبسة تدعو التجار لأخذ الاحتياطات خلال الظروف الجوية

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الوكيل الإخباري- دعت النقابة العامة لتجار الألبسة والأحذية والأقمشة، تجار القطاع بعموم المملكة للتعامل بجدية مع ما يصدر عن دائرة الأرصاد الجوية والمديرية العامة للدفاع المدني وأمانة عمان الكبرى، من تحذيرات وإرشادات خلال فصل الشتاء، حفاظا على ممتلكاتهم.

وشددت النقابة في بيان صحفي الأربعاء، على ضرورة عدم تخزين البضائع في المستودعات المنخفضة دون مستوى الشارع خلال فصل الشتاء، وتجنب التخزين بكميات كبيرة في مستودعات التسوية.

ودعت النقابة العاملين بالقطاع إلى العمل على رفع مداخل (عتبات) المحال التجارية بشكل مناسب عن مستوى الرصيف لمنع تدفق المياه إلى داخل المنشآت وعدم تخزين أية بضائع في مستودعات غير مرخصة.

ونبهت تجار القطاع للالتزام بشروط السلامة العامة في المحال والمستودعات قدر الإمكان وإبلاغ الجهة المختصة في أمانة عمان الكبرى عن أي خلل في البنية التحتية من خلال تقديم الشكوى عبر موقعها على شبكة الإنترنت مع توثيق الشكوى، أو من خلال الاتصال الهاتفي مع الأجهزة المختصة.

وطالبت النقابة في بيانها تجار القطاع بتأمين مستودعاتهم من قبل شركات التأمين لمن يستطيع مع ضرورة الانتباه إلى شمول عقد التأمين على بند التأمين ضد الكوارث الطبيعية مثل الزلازل والفيضانات والحريق والغرق.

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