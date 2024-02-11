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الأحد، 11-02-2024 01:18 م

نقيب الألبسة: 40% من بضائع عيد الفطر وصلت عبر موانئ متعددة

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
كشف نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان، أن نحو 40% من حاويات الألبسة المحملة ببضائع عيد الفطر، القادمة بحراً وصلت إلى الأردن وذلك بعد أن تأخرت بسبب أزمة البحر الأحمر .

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وقال علان لـ"الوكيل الاخباري" إن عدد من البواخر الناقلة للبضائع جاءت عن طريق موانئ متعددة منها عبر دول الخليج وتحديداً الإمارات من خلال جبل علي، مؤكدا أن خلال شهر شباط الحالي سيصل عدد كبير من الحاويات . 


ولفت أن بضائع عيد الفطر سيبدأ عرضها في الأسواق المحلية بداية شهر آذار القادم وذلك تزامناً مع بدء شهر رمضان المبارك . 


وكانت توترات البحر الأحمر وهجمات الحوثيين والضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا أدت إلى إرباك حركة نقل السفن ودفعت أسعار النفط والذهب للارتفاع مما أدى إلى تأخر البضائع.


 




 

 


 

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