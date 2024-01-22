وصول باخرة بضائع من أصل عدة بواخر إلى العقبة اليوم بعد عبورها باب المندب

الوكيل الإخباري -

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قال رئيس النقابة اللوجستية الأردنية نبيل الخطيب، إن باخرة حاويات تحمل بضائع متنوعة، عبرت مضيق باب المندب ووصلت إلى ميناء العقبة، اليوم الاثنين، من أصل عدة بواخر مُجدول وصولها إلى العقبة تباعاً.وأشار الخطيب لـ " الوكيل الإخباري" أنه من المُتوقع وصول باقي البواخر المجدولة إلى ميناء العقبة حتى نهاية الشهر الجاري، منوهاً إلى أنها تحمل من 5 إلى 6 آلاف حاوية بضائع مختلفة.وأكد على وجود بوادر انفراجة في الأزمة التي يشهدها البحر الأحمر، موضحاً أن هناك العديد من البواخر التي من المُتوقع أن تصل العقبة خلال الشهر القادم، حسب جداول الإبحار التي أعلنتها الخطوط الملاحية التي تخدم ميناء العقبة.وكانت قد قررت العديد من شركات الشحن العالمية البحرية عدم المرور من البحر الأحمر وبحر العرب، بسبب الهجمات التي يشنها الحوثيون على البواخر التابعة للاحتلال أو البواخر التي تخدم الموانئ الاسرائيلية او التي يملكها إسرائيليون.يُشار في الوقت ذاته أن حركة الملاحة والشحن تسير بوتيرة بطيئة، حيث أعلنت العديد من الخطوط الملاحية العالمية عن جداول الإبحار والوصول الى ميناء العقبة، إما عن طريق بواخر الخطوط الملاحية مباشرة، او عن طريق تشغيل بواخر تغذية (feeder) من موانئ جدة ودمياط وجبل علي الى ميناء العقبة لحمل الحاويات التي كانت مقررا وصولها لميناء العقبة، حيث تم تفريغ الحاويات في الموانئ المذكورة ومن ثم سيتم اعادة شحنها الى ميناء العقبة.