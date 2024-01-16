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الثلاثاء، 16-01-2024 01:33 م

نقيب الألبسة: أزمة البحر الأحمر أثرت على سوق الملابس الأردني

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الوكيل الإخباري - قال نقيب تجار الألبسة والأقمشة والأحذية، سلطان علان، إن حاويات الألبسة القادمة بحراً تأخرت عن موعد وصولها شهراً إلى الموانئ الأردنية بسبب التوترات بالبحر الأحمر . 

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وأضاف علان لـ"الوكيل الاخباري" أن القطاع التجاري لديه مخاوف من زيادة فترة تأخر وصول البضائع، منوهاً أن التاجر ينتظر الآن وصول بضائع عيد الفطر.


وأشار إلى عدة تحديات تواجه القطاع التجاري منها ارتفاع كلف الشحن البحري التي تتراوح من 200 إلى 300% بالإضافة إلى كلف التخزين. 


وأوضح أن القطاع يشهد حالة ارباك بسبب عدم معرفة موعد وصول البضائع، مضيفاً أنه من الممكن أن تصل البضائع لباب المندب وتعود أو تغير مسارها. 


وأدت هجمات جماعة الحوثي بالبحر الأحمر والضربات التي نفذتها الولايات المتحدة وبريطانيا على أهداف للجماعة إلى إرباك حركة نقل السفن ودفعت أسعار النفط والذهب للارتفاع.


 




 

 


 

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