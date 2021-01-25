نقيب المدارس الخاصة للوكيل : عدم دفع الاقساط لا يمنع من العودة للمدرسة

الوكيل الاخباري - عماد العجلوني - اوضح نقيب اصحاب المدارس الخاصة منذر الصوراني في تصريح خاص للوكيل الاخباري حيثيات هامة حول عودة الطلبة الى المدارس الفصل الثاني وقضية دفع اقساط الفصل الدراسي الاول .
الصوراني اوضح للوكيل الاخباري انه لا يجوز لادارة المدرسة الخاصة منع الطالب من التسجيل او القدوم الى المدرسة والالتحاق بالدراسة بداية الفصل الثاني اذا لم يدفع رسوم الفصل الدراسي الاول .
وكان عدد من اولياء امور الطلبة قد اشتكى من رفض بعض المدارس الخاصة قيام الطالب بالتسجيل للفصل الثاني حتى يتم دفع رسوم الفصل الاول بالكامل .