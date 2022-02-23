نقيب المهندسين الزراعيين : إجراءات ‏وزارة العمل أوقفت ‏برنامج تدريب حديثي التخرج

الوكيل الاخباري - قال المهندس عبد الهادي الفلاحات نقيب المهندسين الزراعيين إن الإجراءات التي قامت بها وزارة العمل تسببت بتأجيل اطلاق برنامج تدريب المهندسين الزراعيين حديثي التخرج والذي بدا العمل به منذ عدة سنوات ودرّب آلاف المهندسين الزراعيين واستحدث عشرات المشاريع الزراعية التي ساهمت في الحد من ظاهرة البطالة في صفوف الزملاء.
ولفت الفلاحات الى ان النقابة تقدمت بطلب تجديد تمويل لبرنامج تدريب حديثي التخرج المنتهي بالتوظيف والممول بالشراكة مع وزارة العمل (هيئة تنمية وتطوير المهارات) ولم تصدر الموافقة على تجديد التمويل حتى الآن بسبب تأخر اصدار الميزانية.
وأضاف الفلاحات أن النقابة خاطبت معالي وزير العمل بالعديد من الكتب الرسمية وتم عقد العديد من اللقاءات مع وزراء العمل لتسريع الإجراءات وضمان تدريب الزملاء حديثي التخرج الذين يصل عددهم سنويا الى اكثر من ألف مهندس ومهندسة زراعية .
وشدد الفلاحات على ان مجلس النقابة قرر اطلاق البرنامج التدريبي الجديد المطروح حاليا والممول بالكامل من النقابة مع الاحتفاظ بحق الزملاء المشاركين فيه بالاستفادة من الدورات القادمة من البرنامج حال تمت الموافقة عليه من الوزير والممول من هيئة تنمية وتطوير المهارات حرصا من مجلس النقابة على ادراك الزملاء للمواسم الزراعية ومواعيد طلب الشركات للمتدربين .
واكد الفلاحات على ان النقابة لن يثنيها أي شي عن القيام بواجباتها تجاه أعضائها في تأمين التدريب اللازم للزملاء وتامين الدورات اللازمة على الرغم من الظروف الصعبة التي يعاني منها الجميع خصوصا في القطاع الزراعي.