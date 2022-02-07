مكاتب استقدام العاملات: التأخير من وزارة العمل

الوكيل الإخباري - شكا أصحاب مكاتب استقدام واستخدام العاملين في المنازل من تأخر إنجاز معاملات المكاتب لاستقدام العاملات لدى المديرية المعنية في وزارة العمل. اضافة اعلان





وقالوا لـ"الوكيل الإخباري"، إن تأخير إنجاز المعاملات لفترات تزيد عن 10 أيام يكبدهم خسائر مالية كبيرة إلى جانب التسبب بنزاعات مع المواطنين جراء التأخير.



وأضافوا أن عدد الموظفين في مديرية العاملين في المنازل بوزارة العمل غير كافٍ لإنجاز المعاملات على الرغم أنها لا تحتاج إلى وقت طويل وكانت تصدر سابقا خلال يومين أو ثلاثة، مشيرين إلى أن الموظفين هناك يتحججون بتقليص عددهم بسبب كورونا.



وأوضح أصحاب مكاتب الاستقدام أنه تم تحديد عدد معين للمعاملات التي تنجز لكل مكتب ولا يتم استقبال الطلبات منهم بعد الساعة 12 ظهرا، وهذا لا يتناسب وحجم العمل لديهم وخاصة في الفترة الحالية والتي تسبق شهر رمضان المبارك وارتفاع الطلب على استقدام العاملات.



ولفتوا إلى ضرورة إنجاز المعاملات بشكل سريع وتوفير الجهد والوقت وذلك بسبب وجود ما يزيد على 156 مكتب استقدام مرخص لدى الوزارة ولديهم طلبات ومعاملات بانتظار إنجازها لدى المديرية.



بدوره أكد نقيب أصحاب مكاتب استقدام واستخدام عاملات المنازل لورانس أبو زيد أنه حاول التواصل مع وزير العمل نايف استيتية في أكثر من مناسبة على مدار أسبوعين إلا أنه لم يجب.



وقال أبو زيد لـ"الوكيل الإخباري"، إن إنجاز المعاملات في المديرية ضعيف مقارنة مع حجم الطلبات، داعيا الوزير إلى النزول للميدان ومتابعة إنجاز العمل.



وأضاف أن هناك خسائر مالية تلحق بالمكاتب والمواطنين على حد سواء جراء هذا التأخير.



