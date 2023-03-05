هام للأردنيين حول الدفع الإلكتروني عبر البطاقات أو المحافظ الالكترونية

الوكيل الإخباري - قدمت شركة مدفوعاتكم وهي شبكة الدفع الإلكتروني في مجال خدمات التكنولوجيا المالية في الأردن، نصائح للمواطنين حول الدفع الإلكتروني الآمن.



وقالت الشركة، إنه يجب اختيار طريقة الدفع المناسبة من بطاقات الخصم والائتمان، والمحافظ الرقمية، وأنظمة الدفع عبر الإنترنت وغيرها.

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وشددت على أنه لا بد من مراعاة الأمان بالدفع، من خلال وسائل تستخدم تشفيراً قوياً وإجراءات مصادقة قوية لحماية المعلومات الشخصية والمالية.



وأضافت الشركة، إنه لا بد من توفير الراحة عبر اختيار طرق دفع سهلة الاستخدام ومقبولة على نطاق واسع في شتى نقاط البيع.



ونوهت إلى أنه لا بد من المعرفة المسبقة إذا ما كان يترتب على عملية الدفع أي رسوم، حيث أن بعض الطرق تفرض رسوماً على المعاملات يمكن أن ترتفع بمرور الوقت، الى جانب المعرفة إذا ما توفر طرقة الدفع مكافآت، مثل استرداد النقود أو تجميع النقاط التي يُمكن استخدامها للحصول خصومات أو مزايا أُخرى.



وشددت الشركة على أهمية استخدام المحافظ الرقمية التي تُعتبر وسيلة مريحة وآمنة لتخزين وإدارة معلومات الدفع.



وختمت الشركة أنه باستخدام المحفظة الرقمية، يمكن الدفع بسهولة دون الحاجة إلى إدخال تفاصيل البطاقة في كل مرة، مما يقلل من مخاطر الاحتيال.