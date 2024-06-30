الأحد 30-06-2024
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الأحد، 30-06-2024 12:06 م

هام للراغبين بالتقدم للعمل على حساب التعليم الإضافي - رابط

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الوكيل الإخباري - براءة الشلالدة 
دعت وزارة التربية والتعليم الراغبين بالتقدم للعمل على حساب التعليم الإضافي الدخول إلى موقع الوزارة لتقديم طلب جديد إلكتروني أو تفعيل الطلب القديم للعام الدراسي القادم اعتبارا من يوم غد الاثنين الموافق 2024/7/1 ولغاية 2024/7/18 .

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وقالت الوزارة في كتاب أطلع عليه "الوكيل الاخباري" إنه يشترط تسليم المصدقة الجامعية ورقيا لغايات اعتماد الطلب إلى قسم شؤون الموظفين في مديرية التربية والتعليم التي تقدم للعمل فيها.


وأضافت أن الإعلان عن مواعيد الامتحانات سيكون لاحقا على نفس الرابط حسب الأسس المعتمدة، علما بأنه لن يتم إجراء الامتحان لأي متقدم اجتازه سابقا بنجاح، كما أنه لن يتم إجراء الامتحان للمتقدمين بطلبات غير معتمدة من مديريات التربية والتعليم التي تقدموا للعمل فيها.


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