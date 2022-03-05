هام للسيدات .. توضيح طريقة احتساب مبلغ بدل إجازة الأمومة

الوكيل الإخباري - أوضحت المؤسسة العامة للضمان الإجتماعي آلية احتساب مبالغ بدل إجازة الأمومة، وفقاً لما نص عليه القانون.

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وبينت المؤسسة، وفقاً لرصد " الوكيل الإخباري" أنه يتم احتساب بدل إجازة الأمومة بحيث أن يكون الأجر الخاضع للإقتطاع عند بدء الإجازة (مقسوماً على 30 ومضروباً في 70).



وأشارت إلى أنه لا بد من أن يُخصم من مبلغ بدل إجازة الأمومة المصروف للمؤمن عليها بدل اشتراكات تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل بنسبة 7.5%.



وقالت المؤسسة إنه تتحمل المؤسسة عن المنشأة الاشتراكات المترتبة على تأمين الشيخوخة والعجز والوفاة وتأمين التعطل عن العمل عن المؤمن عليها المستحقة بدل إجازة الأمومة.



ونوهت إلى أنه تُعتبر إجازة الأمومة الممنوحة للمؤمن عليها مدة خدمة فعلية لغايات شمولها بأحكام القانون .



وتستحق المؤمن عليها بدل إجازة الأمومة بصرف النظر عن عدد الولادات، وفقاً لعدة شروط أبرزها أن تكون المؤمن عليها مشتركة في تأمين الأمومة في الأشهر الـ 6 الأخيرة السابقة على إستحقاقها بدل إجازة الأمومة.

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