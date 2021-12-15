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الأربعاء، 15-12-2021 12:32 م

هام للمدخنين .. الغذاء والدواء تحذر من السائل الإلكتروني الذي يتجاوز تركيزه (20 مغ/ مل)

تدخين


الوكيل الإخباري - قال مدير عام المؤسسة العامة للغذاء والدواء الأستاذ الدكتور نزار محمود مهيدات أن الحد الأعلى لتركيز النيكوتين في السائل الإلكتروني للسجائر والأراجيل الإلكترونية المجاز تداوله من قبل المؤسسة هو (20 مغ/ مل) بناء على دخول المواصفة القياسية الأردنية الخاصة بالسجائر الإلكترونية والسائل الالكتروني رقم 2275/221  حيز التنفيذ اعتباراً من 1/12/2021.

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وأضاف أن المؤسسة لم تجز سابقا أي سائل الكتروني بنسبة نيكوتين تتجاوز (25 مغ/ مل) وأن أي منتجات تتجاوز هذه الحدود تعتبر مخالفة وغير مصرح بتداولها من قبل المؤسسة، محذرًا من استخدام السائل غير المجاز كون نسب مكوناته قد تتجاوز النسب المسموحة مما قد يعرّض صحة المدخن إلى الخطر، لافتًا إلى أن كوادر الفنية المختصة في المؤسسة تجري الفحوصات المخبرية اللازمة لكافة المنتجات والتشغيلات الواردة إلى المملكة وفقا للمعايير العالمية الخاصة بالسائل والسجائر الإلكترونية للتأكد من مطابقتها للمعايير. 


ويذكر أن الآلية القانونية لشراء السجائر والأرجيلة الإلكترونية تتطلب إبراز هوية المشتري الشخصية لضمان عدم وصولها الى الفئة العمرية دون ١٩ عاما.


 




 

 


 

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