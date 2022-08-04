هام من الدوريات الخارجية للسائقين

الوكيل الإخباري - دعا الملازم ابراهيم القضاة من غرفة عمليات الدوريات الخارجية السائقين إلى الالتزام بقواعد السير وأخذ كل الاحتياطات اللازمة لتلافي وقوع حوادث.

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وبيّن القضاة، خلال التقرير المروري الصباحي، على اذاعة الأمن العام، أن حركة السير على الطرق الخارجية تشهد نشاطاً واضحاً منذ ساعات صباح اليوم الخميس.

وقال إنه تم التعامل مع عدد من الحوادث يوم أمس الاربعاء، أبرزها حادث تدهور "قلاب" على طريق الأزرق - العمري، ما أدى إلى إغلاق الطريق بشكل كامل، وتم عمل تحويلة ترابية لضمان حركة السير دون أي تأخير.



وأشار إلى أنه تم تعليل سبب الحادث بعدم أخذ الاحتياطات اللازمة.