الدوريات الخارجية: ضبط 17 مركبة استخدمت فتحات الالتفاف بشكل خاطئ

الوكيل الإخباري - قال مندوب الدوريات الخارجية، اليوم الأربعاء، إلى أن فتحات الالتفاف من خلال الجزر الوسطية على جميع الطرق وجدت بعد دراسة الموقع هندسيا وبما لا يؤثر على سلامة مستخدميها وأن استخدمها بشكل مخالف (عكسي) يؤدي الى حوادث محققة بعد أن تم ضبط 17 مركبة استخدمت فتحات الالتفاف في الجزر الوسطية بطريقة مخالفة بمكان واحد خلال ال 24 ساعة الماضية.

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ونوه إلى أن تغيير المسرب بشكل مفاجئ وعدم أخذ الاحتياطات السلامة المرورية أثناء القيادة تتسبب بحادث مروري بين 3 مركبات على الطريق الصحراوي بالقرب من محطة الزميلة الأمنية يوم أمس الاثنين.