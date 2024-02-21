هام من الضريبة لأصحاب الشركات والمنشآت والأفراد

الوكيل الإخباري - جددت دائرة ضريبة الدخل والمبيعات تأكيدها على أصحاب الشركات والمنشآت والأفراد الملزمين بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني إلى ضرورة تسجيل شركاتهم ومنشآتهم ونشاطهم بنظام الفوترة في حال لم يقوموا حتى الآن بالتسجيل بالنظام وذلك لتوفيق أوضاعهم قانونيا.



وأكدت الدائرة على الملزمين كافة في حال عدم قيامهم بالتسجيل حتى الآن الى سرعة التسجيل في نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وتوفيق أوضاعهم حسب متطلبات النظام بأسرع وقت ممكن تجنبا للمساءلة القانونية والتعرض للغرامات القانونية.



وبينت أنه يمكن التسجيل بالنظام من خلال الرابط الإلكتروني: انقر هنا ‏



وأشارت الدائرة بأن التسجيل بنظام الفوترة الوطني الإلكتروني يمكّن المسجلين بالنظام من الاستفادة من المزايا التي توفرها الدائرة لهم ومنها سرعة إنجاز معاملاتهم الضريبية وتسريع الحصول على براءة الذمة، وتأجيل دفع الضريبة، والتخلص من أعباء نقل دفاتر الفواتير والبيانات المالية من الشركات والمنشآت إلى مكاتب مدققي الدائرة ومعاملة الإقرارات التي يتم تقديمها من الملتزمين معاملة خاصة عند اختيار عينة التدقيق.



وقالت إنه يمكن الانضمام إلى نظام الفوترة الوطني الإلكتروني من خلال الدخول إلى موقع دائرة ضريبة الدخل والمبيعات الالكتروني https://www.istd.gov.jo/ ثم يتم الضغط على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني ويتم بعد ذلك اختيار التسجيل والربط مع نظام الفوترة الوطني الإلكتروني، بعد ذلك سيتم الانتقال إلى الشاشة التالية، ويتم الضغط على عبارة مستخدم جديد، ثم تعبئة الرقم الضريبي وكلمة المرور الخاصة بالخدمات الإلكترونية، والضغط على زر دخول ثم يتم ادخال رمز التحقق الذي تم ارساله على الهاتف الخلوي المعتمد ومن ثم يتم الضغط على زر تحقق. وبعد ذلك يتم الضغط على تبويب الفوترة الوطني الإلكتروني ثم يتم إدخال الرمز الظاهر في أسفل الشاشة والضغط على زر نظام الفوترة الوطني الالكتروني، وستظهر شاشة التسجيل وفيها الرقم الضريبي الخاص بالمكلف، ويتم القيام بإدخال اسم مستخدم جديد وإدخال كلمة مرور جديدة على أن تتضمن رقم وحرف صغير وحرف كبير ورمز واحد لكل منها وان تكون عدد الخانات المدخلة لا تقل عن 8 خانات، ثم الضغط على زر إنشاء حساب.

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بذلك يكون تم الانتهاء من إنشاء حساب لك على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني وأصبح المكلف جاهزا لربط نظامه المالي إذا كان لديه نظام مالي على نظام الفوترة الوطني الإلكتروني أو القيام بالربط.





