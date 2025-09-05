مكتب نتنياهو يهاجم القاهرة .. ومصر تجدد رفضها لمخططات التهجير

وأضاف مكتب نتنياهو أنه على النقيض تمامًا من ادعاء وزارة الخارجية المصرية، تحدث رئيس الوزراء عن حرية كل شخص في اختيار مكان إقامته.
وأشار إلى أن اختيار مكان الإقامة هو حق أساسي من حقوق الإنسان في جميع الأوقات وخاصة في أوقات الحرب.
وفي وقت سابق الجمعة، أكدت مصر أنها لن تكون أبدًا شريكًا في تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطًا أحمر غير قابل للتغيير.
روسيا اليوم
