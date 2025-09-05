الجمعة 2025-09-05 08:11 م
 

مكتب نتنياهو يهاجم القاهرة .. ومصر تجدد رفضها لمخططات التهجير

الجمعة، 05-09-2025 06:52 م
الوكيل الإخباري-   قال مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو في بيان مساء الجمعة، إن وزارة الخارجية المصرية تفضّل سجن سكان غزة الراغبين في مغادرة منطقة الحرب رغمًا عنهم.اضافة اعلان


وأضاف مكتب نتنياهو أنه على النقيض تمامًا من ادعاء وزارة الخارجية المصرية، تحدث رئيس الوزراء عن حرية كل شخص في اختيار مكان إقامته.

وأشار إلى أن اختيار مكان الإقامة هو حق أساسي من حقوق الإنسان في جميع الأوقات وخاصة في أوقات الحرب.

وفي وقت سابق الجمعة، أكدت مصر أنها لن تكون أبدًا شريكًا في تصفية القضية الفلسطينية أو أن تصبح بوابة التهجير، وأن هذا الأمر يظل خطًا أحمر غير قابل للتغيير.

