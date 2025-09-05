الجمعة 2025-09-05 08:11 م
 

الصحة العالمية: جدري القردة لم يعد حالة طوارئ صحية دولية

الصحة العالمية: جدري القردة لم يعد حالة طوارئ صحية دولية
الصحة العالمية: جدري القردة لم يعد حالة طوارئ صحية دولية
 
الجمعة، 05-09-2025 06:33 م
الوكيل الإخباري- أعلن مدير منظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم غيبريسوس، الجمعة، أن فيروس جدري القردة لم يعد يمثل حالة طوارئ صحية عامة على المستوى الدولي.اضافة اعلان


وقال غيبريسوس: "يستند هذا القرار إلى انخفاض الحالات بشكل مستمر، كما هو الحال في جمهورية الكونغو الديمقراطية وغيرها من الدول المتضررة من الوباء، بما في ذلك بوروندي وسيراليون وأوغندا".

وأشار إلى أن القرار صدر بناء على توصية من لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة، والتي تجتمع كل ثلاثة أشهر لتقييم وضع تفشي المرض.

وينتشر الفيروس عن طريق الاتصال المباشر ويسبب عادة أعراضًا مشابهة لأعراض الإنفلونزا وطفحًا جلديًا مليئًا بالصديد.

وكانت المنظمة قد أعلنت حالة الطوارئ لأول مرة في أغسطس من العام 2024، عندما انتشر شكل جديد من المرض انطلق من جمهورية الكونغو الديمقراطية المتضررة بشدة إلى دول مجاورة.

وأعلنت حالة الطوارئ الصحية العامة على المستوى الدولي أعلى مستوى من الإنذارات التي تصدرها منظمة الصحة العالمية.

جدير بالذكر أن المنظمة الأممية أقرت لقاح شركة "بافاريان نورديك" لجدري القردة في سبتمبر بعد أن واجهت انتقادات بسبب تباطؤها في إقرار اللقاحات.

روسيا اليوم
 
 
gnews

أحدث الأخبار

مصر .. اتهام برلماني شهير في قضية احتيال كبرى

عربي ودولي مصر .. اتهام برلماني شهير في قضية احتيال كبرى

حجازين يرعى افتتاح مهرجان "سواسدي عمّان: جوهر تايلاند" في سوق جارا

أخبار محلية حجازين يرعى افتتاح مهرجان "سواسدي عمّان: جوهر تايلاند" في سوق جارا

البدء بتنفيذ مشروع إنشاء ملعب دلاغة في لواء البترا

أخبار محلية البدء بتنفيذ مشروع إنشاء ملعب دلاغة في لواء البترا

إعلان هام لجميع معلمي صندوق إسكان موظفي الوزارة

أخبار محلية إعلان هام لجميع معلمي صندوق إسكان موظفي وزارة التربية والتعليم

توقعات بارتفاع أسعار القهوة في الأردن .. تفاصيل

أخبار محلية الأردنيون أمام زيادة جديدة في أسعار القهوة بنسبة 10-15%

حقيقة وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش

منوعات الكشف عن حقيقة وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش

مكتب نتنياهو يهاجم القاهرة .. ومصر تجدد رفضها لمخططات التهجير

عربي ودولي مكتب نتنياهو يهاجم القاهرة .. ومصر تجدد رفضها لمخططات التهجير

الصحة العالمية: جدري القردة لم يعد حالة طوارئ صحية دولية

عربي ودولي الصحة العالمية: جدري القردة لم يعد حالة طوارئ صحية دولية



 
 





الأكثر مشاهدة