الصحة العالمية: جدري القردة لم يعد حالة طوارئ صحية دولية

وقال غيبريسوس: "يستند هذا القرار إلى انخفاض الحالات بشكل مستمر، كما هو الحال في جمهورية الكونغو الديمقراطية وغيرها من الدول المتضررة من الوباء، بما في ذلك بوروندي وسيراليون وأوغندا".
وأشار إلى أن القرار صدر بناء على توصية من لجنة الطوارئ التابعة للمنظمة، والتي تجتمع كل ثلاثة أشهر لتقييم وضع تفشي المرض.
وينتشر الفيروس عن طريق الاتصال المباشر ويسبب عادة أعراضًا مشابهة لأعراض الإنفلونزا وطفحًا جلديًا مليئًا بالصديد.
وكانت المنظمة قد أعلنت حالة الطوارئ لأول مرة في أغسطس من العام 2024، عندما انتشر شكل جديد من المرض انطلق من جمهورية الكونغو الديمقراطية المتضررة بشدة إلى دول مجاورة.
وأعلنت حالة الطوارئ الصحية العامة على المستوى الدولي أعلى مستوى من الإنذارات التي تصدرها منظمة الصحة العالمية.
جدير بالذكر أن المنظمة الأممية أقرت لقاح شركة "بافاريان نورديك" لجدري القردة في سبتمبر بعد أن واجهت انتقادات بسبب تباطؤها في إقرار اللقاحات.
روسيا اليوم
