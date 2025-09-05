الكشف عن حقيقة وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش

07:09 م

الوكيل الإخباري- تداولت منصات التواصل الاجتماعي وبعض المواقع الإلكترونية خلال الساعات الأخيرة أنباء زائفة حول وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج دبليو بوش (الابن). ومع ذلك، تؤكد المصادر الموثوقة أن هذه الأنباء عارية تمامًا من الصحة.





مصادر متطابقة نفت هذه الأنباء مؤكدة أن الرئيس الأسبق الثالث والأربعين للولايات المتحدة ما زال على قيد الحياة، ويمارس أنشطته الاعتيادية بشكل طبيعي. لم يصدر أي بيان رسمي من البيت الأبيض أو مكتب الرئيس السابق يشير إلى وفاته أو يتحدث عن وضعه الصحي.



تجدر الإشارة إلى أن الأنباء الحقيقية الوحيدة المتعلقة بوفاة أحد أفراد عائلة بوش كانت وفاة والده جورج بوش الأب (الرئيس الحادي والأربعين) في 30 نوفمبر 2018 عن عمر يناهز 94 عامًا. الخلط بين الاثنين قد يكون أحد أسباب انتشار هذه الشائعات الزائفة.



جورج والكر (دبليو) بوش المولود في 6 يوليو 1946 (البالغ حاليًا 79 عامًا) ظل من بين الرؤساء الأمريكيين السابقين الأحياء. ظهر في مناسبات علنية وإعلامية حديثة، مما يفنّد الإشاعات المتداولة بشأن وفاته.



على حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، يعود آخر منشور للرئيس الأمريكي السابق لتاريخ 6 يوليو الماضي، ولا تشير الصفحة الرسمية التي يتابعها نحو مليون ونصف شخص إلى خبر وفاة الرئيس الـ43 لأميركا، مما يفنّد قطعيًا الأخبار المتداولة.



هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها تداول خبر وفاة جورج بوش الابن، ويتضح لاحقًا أنها مجرد شائعات. في مارس 2022، انتشرت شائعات مماثلة زعمت وفاة الرئيس الأسبق إثر إصابته بمرض السرطان، وتم تفنيدها لاحقًا.



تُعتبر عائلة بوش من أكثر العائلات السياسية الأمريكية التي تستهدفها شائعات الوفاة الزائفة. حتى والده جورج بوش الأب كان ضحية لعدة شائعات مماثلة قبل وفاته الحقيقية عام 2018.



وكالات

