الكشف عن حقيقة وفاة الرئيس الأمريكي الأسبق جورج بوش

مصادر متطابقة نفت هذه الأنباء مؤكدة أن الرئيس الأسبق الثالث والأربعين للولايات المتحدة ما زال على قيد الحياة، ويمارس أنشطته الاعتيادية بشكل طبيعي. لم يصدر أي بيان رسمي من البيت الأبيض أو مكتب الرئيس السابق يشير إلى وفاته أو يتحدث عن وضعه الصحي.
تجدر الإشارة إلى أن الأنباء الحقيقية الوحيدة المتعلقة بوفاة أحد أفراد عائلة بوش كانت وفاة والده جورج بوش الأب (الرئيس الحادي والأربعين) في 30 نوفمبر 2018 عن عمر يناهز 94 عامًا. الخلط بين الاثنين قد يكون أحد أسباب انتشار هذه الشائعات الزائفة.
جورج والكر (دبليو) بوش المولود في 6 يوليو 1946 (البالغ حاليًا 79 عامًا) ظل من بين الرؤساء الأمريكيين السابقين الأحياء. ظهر في مناسبات علنية وإعلامية حديثة، مما يفنّد الإشاعات المتداولة بشأن وفاته.
على حسابه الرسمي على موقع إنستغرام، يعود آخر منشور للرئيس الأمريكي السابق لتاريخ 6 يوليو الماضي، ولا تشير الصفحة الرسمية التي يتابعها نحو مليون ونصف شخص إلى خبر وفاة الرئيس الـ43 لأميركا، مما يفنّد قطعيًا الأخبار المتداولة.
هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها تداول خبر وفاة جورج بوش الابن، ويتضح لاحقًا أنها مجرد شائعات. في مارس 2022، انتشرت شائعات مماثلة زعمت وفاة الرئيس الأسبق إثر إصابته بمرض السرطان، وتم تفنيدها لاحقًا.
تُعتبر عائلة بوش من أكثر العائلات السياسية الأمريكية التي تستهدفها شائعات الوفاة الزائفة. حتى والده جورج بوش الأب كان ضحية لعدة شائعات مماثلة قبل وفاته الحقيقية عام 2018.
وكالات
-
أخبار متعلقة
-
تركيا.. غضب واسع بعد انتشار فيديو اعتداء جدة على حفيدها
-
بعد 40 عاما.. قصة العثور على حطام "تيتانيك" كما يرويها مكتشفها
-
كيف تنظفين الطناجر المحروقة بسهولة؟ إليك 3 وصفات منزلية فعّالة
-
أدوات لا يُنصح بوضعها في غسالة الأطباق
-
هل تخطط للسفر؟ دليلك الكامل للعناية بالنباتات أثناء الغياب
-
"تأثير التوقعات".. أداة نفسية بسيطة قد تغير مزاجك وحياتك
-
برنامج ميغان ماركل على "نتفليكس" يفشل في جذب المشاهدين
-
بسبب خلاف عائلي.. أب يطلق النار على ابنته أمام المارة في تركيا - فيديو