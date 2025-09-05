"مركز البحوث الزراعية" و"جابكو" يبحثان التعاون في مجالات إجراء البحوث

الوكيل الإخباري- بحث المركز الوطني للبحوث الزراعية مع الشركة الأردنية الفلسطينية لتسويق المنتجات الزراعية "جابكو"، سبل التعاون في مجالات إجراء البحوث الزراعية لعمليات ما بعد الحصاد والابتكار الزراعي خلال زيارة وفد من الشركة الأردنية الفلسطينية.

اضافة اعلان



وأكد مدير عام المركز إبراهيم الرواشدة إتاحة إمكانيات المركز لخدمة الشركاء في مجالات تعزيز البحث العلمي الزراعي، حيث تركز النقاش خلال اللقاء على إجراء بحوث مشتركة في محطات المركز الوطني المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وتشمل التقنيات الحديثة مثل تقنية التجفيف بالتجميد وعمليات ما بعد الحصاد، إضافة إلى دراسة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وإيجاد الحلول المبتكرة لهذه التحديات.



كما تم الاتفاق على الاستفادة من الخدمات المخبرية التي يقدمها المركز في فحوصات التربة والمياه والأسمدة، وعقد لقاءات توعوية مع صغار المزارعين، إلى جانب دعم المشاريع الريادية في حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية.