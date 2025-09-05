"مركز البحوث الزراعية" و"جابكو" يبحثان التعاون في مجالات إجراء البحوث

وأكد مدير عام المركز إبراهيم الرواشدة إتاحة إمكانيات المركز لخدمة الشركاء في مجالات تعزيز البحث العلمي الزراعي، حيث تركز النقاش خلال اللقاء على إجراء بحوث مشتركة في محطات المركز الوطني المنتشرة في مختلف مناطق المملكة، وتشمل التقنيات الحديثة مثل تقنية التجفيف بالتجميد وعمليات ما بعد الحصاد، إضافة إلى دراسة التحديات التي تواجه القطاع الزراعي وإيجاد الحلول المبتكرة لهذه التحديات.
كما تم الاتفاق على الاستفادة من الخدمات المخبرية التي يقدمها المركز في فحوصات التربة والمياه والأسمدة، وعقد لقاءات توعوية مع صغار المزارعين، إلى جانب دعم المشاريع الريادية في حاضنة الابتكار وريادة الأعمال الزراعية.
وضم وفد الشركة الأردنية الفلسطينية، مديرها قيس القطامين، ونائب المدير العام المهندس إبراهيم الشريف.
-
أخبار متعلقة
-
عجلون: دعوات لوضع خطة تشاركية لتعزيز الاستثمار في القطاع السياحي
-
مدير المركز الوطني للبحوث الزراعية يؤكد أهمية تسريع تنفيذ المشاريع البحثية
-
جائزة الحسن للشباب تختتم مخيم وزارة التربية الفضي والذهبي -إناث
-
أهالي قضاء بيرين يطالبون بتوسعة شارع الكمشة العالوك
-
الأمن العام ينفذ يوماً توعوياً بيئياً في المناطق السياحيه والطبيعية
-
مجلس الأعمال السعودي الأردني: انطلاقة جديدة نحو شراكة اقتصادية استراتيجية
-
عجلون: وفد من بنك الأعمار الألماني يزور مشاريع في راجب
-
انتقال فرع نقابة الصحفيين بالشمال إلى المقر الجديد