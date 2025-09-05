الجمعة 2025-09-05 02:12 م
 

عجلون: دعوات لوضع خطة تشاركية لتعزيز الاستثمار في القطاع السياحي

ل
جانب من الحركة السياحية
 
الجمعة، 05-09-2025 01:59 م

الوكيل الإخباري- دعا مهتمون بالشأن السياحي في محافظة عجلون، إلى وضع خطة تشاركية بين مختلف الجهات المعنية بهدف تعزيز الاستثمار في القطاع السياحي وتنمية الموارد الاقتصادية وتحقيق التنمية المستدامة عبر تطوير المواقع السياحية والأثرية المنتشرة في المحافظة.

وأكدت نائب رئيس جمعية نسمة شوق السياحية المهندسة ابتهال الصمادي، أهمية الشراكات بين القطاعين العام والخاص لتطوير المنتج السياحي وإتاحة الفرصة للمستثمرين للحصول على التسهيلات اللازمة مما يمكنهم من إنشاء مشاريع مبتكرة تسهم في تنشيط الحركة السياحية وتوفير فرص عمل جديدة.


وأشار عضو مبادرة "البيئة تجمعنا" عربي فريحات، إلى ضرورة التركيز على السياحة البيئية وتعزيز المشاريع المستدامة، لافتًا إلى أهمية توفير أراضٍ بطرق ميسرة لتشجيع إقامة منتجعات ومشاريع سياحية تحافظ على البيئة وتستقطب الزوار.


بدوره، قال رئيس لجنة مجلس محافظة عجلون المهندس معاوية عناب، إن المجلس خصص مبلغ 30 ألف دينار لدعم قطاع السياحة في المحافظة خلال العام الحالي، لافتًا أن هذا الدعم يأتي في إطار الحرص على تعزيز المشاريع السياحية وتشجيع المبادرات التي تساهم في تنشيط الحركة السياحية وتحقيق الفائدة المباشرة لأبناء المجتمع المحلي.


مدير سياحة عجلون فراس الخطاطبة، قال إن المحافظة تتميز بميزات طبيعية وبيئية وسياحية فريدة لاحتوائها على العديد من المواقع الجاذبة، مؤكدًا حرص المديرية على متابعة جميع الملاحظات والمقترحات التي تسهم بتطوير القطاع السياحي بما ينعكس إيجابًا على الاقتصاد الوطني ويضمن تقديم أفضل الخدمات للمواطنين والزوار.

 
 
