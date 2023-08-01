الثلاثاء 01-08-2023
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هام من وزارة الداخلية للسوريين المقيمين بأوروبا الراغبين بزيارة الأردن

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الثلاثاء، 01-08-2023 08:43 ص

هام من وزارة الداخلية للسوريين المقيمين بأوروبا الراغبين بزيارة الأردن

وزارة الداخلية


الوكيل الاخباري - نشرت وزارة الداخلية اليوم الثلاثاء آلية دخول السوريين المقيمين في الدول الأوروبية إلى الأردن.
وقالت في منشور لها على صفحتها على الفيسبوك، إن على المواطن السوري المقيم في إحدى الدول الأوروبية التقدم بطلب للسماح له بالدخول إلى الأردن من خلال موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية ( أنقر هنا) مرفق به الوثائق التالية:

1_صورة عن جواز السفر السوري ساري المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر .
2_صورة عن إقامته في البلد المقيم فيه سارية المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر .
3_تعبئة النموذج على الموقع الإلكتروني على ان تكون البيانات مطابقة لما هو موجود بجواز السفر.

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متوسط المدة الزمنية لإنجاز الطلب من (7-10 أيام عمل).


كما يشترط أن يكون بحوزته عند القدوم على تذكرة سفر اياب وذهاب .
وزارة الداخلية:


آلية دخول السوريين (الحاصلين على وثيقة سفر أجنبية بما فيها الصادرة عن احدى الدول الأوروبية أو الولايات المتحدة الامريكية او كندا او استراليا ….وغيرها )


_ يتقدم المواطن السوري الحاصل على وثيقة سفر أجنبية بطلب تأشيرة دخول إلى الأردن من خلال موقع الخدمات الإلكترونية لوزارة الداخلية (أنقر هنا) مرفق به الوثائق التالية :


1_ صورة عن وثيقة السفر الأجنبية سارية المفعول لمدة لا تقل عن 6 أشهر
2_ صورة عن جواز سفره السوري (إن وجد )
3_تعبئة النموذج المعد لهذه الغاية على الموقع الإلكتروني على أن تكون البيانات مطابقة لما هو موجود بوثيقة السفر.


متوسط المدة الزمنية لإنجاز الطلب من (7-1 أيام عمل).


كما يشترط أن يكون بحوزته عند القدوم على تذكرة سفر إياب وذهاب.
وزارة الداخلية:


الرعايا السوريين المقيمين في دول مجلس التعاون الخليجي والمقيمين في كندا واستراليا واليابان والولايات المتحدة الأمريكية وكوريا الجنوبية لا يحتاجون الى موافقه مسبقه لدخول البلد الا في حالة واحدة ٫ إذا كان المعني  كان  لاجئا في الأردن وغادر اراضي المملكة الى دولة اخرى فانه يحتاج الى موافقة من خلال التقديم على موقع خدمات الالكترونيه لوزارة الداخليه ( أنقر هنا) مرفق به الوثائق التالية: 


1_صورة عن جواز السفر السوري الساري المفعول لمدة لا تقل عن 3 أشهر .
2_ صورة عن إقامته في البلد المقيم فيه  بإحدى هذه الدول سارية المفعول لمدة لا تقل عن ستة أشهر.
3_تعبئة النموذج على الموقع الكتروني على أن تكون البيانات مطابقة لما هو موجود في بجواز السفر.


متوسط المدة الزمنية لإنجاز الطلب من ( 7 _ 10 أيام عمل)
كما يشترط أن يكون بحوزته عند القدوم على تذكرة سفر اياب وذهاب.


 




 

 


 

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