اتفاق أردني سوري على تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة تهريب المخدرات

الوكيل الإخباري - اتفق الأردن وسوريا، الاثنين، على تشكيل لجنة مشتركة لمكافحة تهريب المخدرات، وسيكون الاجتماع الأول لها في عمّان.

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والتقى نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية وشؤون المغتربين أيمن الصفدي الذي يزور دمشق، مع الرئيس السوري بشار الأسد، ووزير الخارجية السوري فيصل المقداد.



وبحث الصفدي مع الأسد الجهود المبذولة للتوصل لحل سياسي للأزمة السورية ومعالجة تبعاتها، إضافة إلى العلاقات الثنائية، واستعرض الصفدي الجهود الأردنية من أجل التدرج نحو حل شامل ينهي الأزمة ويعالج تبعاتها الإنسانية والأمنية والسياسية دولياً وفي سياق المسار العربي الذي انطلق بعد اجتماعي جدة وعمّان.



وركز اللقاء على قضية عودة اللاجئين والخطوات اللازمة لتمكين العودة الطوعية للاجئين.





