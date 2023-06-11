الخرابشة: نعمل على تطوير استراتيجية الهيدروجين الأخضر

الوكيل الإخباري - قال وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة اليوم الأحد، ان الأردن يدعم ويشجع خطوات تطوير قطاع الهيدروجين وصولا الى تحويل الأردن مركزا لإنتاج الهيدروجين الأخضر وتحقيق القدرة على المنافسة في المنطقة سعيا لتعزيز الاستدامة وتحسين سبل الاعتماد على المصادر الذاتية في قطاع الطاقة الأردني.

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وشكر الخرابشة خلال ورشة عمل "مناقشة استراتيجية الهيدروجين الاخضر في الأردن" دعم مشروع قطاع الطاقة والحكومة الأمريكية ممثلة بـالوكالة الأمريكية للتنمية الدولية (USAID) على التعاون والشراكة المستمرة في اعداد مسودة الاستراتيجية، وثمن اهتمام كافة الجهات المشاركة في تطوير المسودة سعيا الى تعزيز الاستدامة وتحسين سبل الاعتماد على المصادر الذاتية في قطاع الطاقة الأردني.



وتأتي أهمية الورشة في تطوير مسودة استراتيجية الهيدروجين الأخضر كمتطلب لإعداد خارطة طريق استخدام وانتاج الهيدروجين الأخضر في الأردن وتماشيا مع جهود الوزارة في تحقيق متطلبات رؤية التحديث الاقتصادي للعام 2023.



وتعتبر الورشة جزءا مهما من مشاورات الوزارة المستمرة مع الشركاء الرئيسيين في القطاع، لضمان مراجعة الجوانب الرئيسية لمسودة استراتيجية الهيدروجين الاخضر وخطة عمل القطاع لتحديد الأولويات والخيارات الاستراتيجية المثلى في الأردن، وتقوم الوزارة بدعم من برنامج دعم قطاع الطاقة بمراجعة النتائج والتوصيات التي توصلت اليها الدراسات السابقة في صناعة الهيدروجين الأخضر في الأردن، بما في ذلك مصادر الطلب المستقبلي وفرص التصدير والعملاء الرئيسيين ومتطلبات الاستثمار.

وقد تم خلال الورشة إتاحة الفرصة للشركاء لطرح الأسئلة والاقتراحات قبل وضع خطة العمل المقترحة والأنشطة الرئيسية لتطوير القطاع بشكله النهائي، حيث تهدف ورشة العمل إلى مناقشة متطلبات الشركاء والتحديات في القطاع خاصة مستهلكي الهيدروجين الأخضر.



حضر الورشة أمين عام وزارة الطاقة والثروة المعدنية المهندسة اماني العزام والمساعد لشؤون الطاقة المهندس حسن الحياري وممثلون عن قطاع الطاقة في الأردن بما في ذلك الوزارات والهيئات الحكومية الأردنية وجمعيات الأعمال والمؤسسات المالية والجهات المانحة بالإضافة إلى المؤسسات الأكاديمية والجامعات والقطاع الخاص.