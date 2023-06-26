الإثنين 26-06-2023
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الإثنين، 26-06-2023 08:40 م

هذه أسباب ارتفاع أسعار الخراف الرومانية بالاردن

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الوكيل الاخباري - قال رئيس اتحاد مربي المواشي زعل الكواليت أن أسعار الخراف الرومانية ارتفعت نظرا لارتفاع كلفتها في بلد المنشأ ، نظرا لتوقف السودان عن تصدير الخروف السوداني ، وإقبال دول الخليج على شراء الروماني .

ودعا الكواليت خلال لقاء متلفز الى ضرورة طلب توزين الأضحية قبل شرائها ، لا أن يشتريها بالطريقة المعروفة بـ " بقطع كذا" ، منوها الى أن المواطن بإمكانه التوجه الى عدة حظائر واختيار الأضحية المناسبة له وبالسعر الذي يناسبه.

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