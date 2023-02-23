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هل اصطفاف الكواكب السيارة له علاقة بالزلازل؟ مجاهد يوضح

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الخميس، 23-02-2023 01:33 م

هل اصطفاف الكواكب السيارة له علاقة بالزلازل؟ مجاهد يوضح

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الوكيل الإخباري - قال الفلكي عماد مجاهد عضو الاتحاد العربي لعلوم الفضاء والفلك إنه لم يثبت علمياً عن وجود علاقة ما بين اصطفاف الكواكب السيارة خلف بعضها وعلى خط واحد مع العواصف الزلزالية التي تعرضت لها بعض الدول في الفترة الاخيرة وتحديدا تركيا وسوريا.

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وأضاف مجاهد أنها تشاهد في الفترة الحالية ثلاثة كواكب سيارة فوق الأفق الغربي بعد غروب الشمس بقليل على صورة نجوم لامعة ومميزة وبالقرب منها هلال شعبان هي كوكب الزهرة والمشتري والمريخ وبصورة جميلة جذبت انتباه المواطنين وغير المختصين بعلم الفلك والتقطوا لها عدد من الصور النادرة.


 وكشف مجاهد وهو زميل الجمعية الفلكية الملكية البريطانية ان الناس في الماضي قبل مئات والاف السنين كانت تخاف من اقتران الكواكب السيارة في السماء (تقاربها من بعض في السماء) وظنوا أن هذا الاقتران للكواكب يؤدي الى حدوث كوارث على الأرض لكن العلم الحديث يؤكد انه ليس صحيحا على الإطلاق ولا يمكن لهذه الكواكب أن تؤثر مجتمعة على حدوث ووقوع كوارث على الأرض لأن الجاذبية الناتجة عنها بسيطة جدا. 


 وختم مجاهد بالقول ان كوكب المشتري سيكون في أقرب نقطة له من كوكب الزهرة يوم الثاني من شهر آذار القادم حيث سيبدوان على شكل نجمين متلاصقين بشكل مثير جدا وينتظره عشاق وهواة الفلك للاستمتاع بالمنظر الجميل والتقاط الصور النادرة له.


 




 

 


 

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