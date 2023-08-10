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الخميس، 10-08-2023 02:54 م

هميسات : لا تغيير على ساعات عمل تلفريك عجلون خلال عطلة نهاية الاسبوع والمظلات متوفرة

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الوكيل الإخباري-ليلى القرشي

 

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اوضح رئيس مجلس إدارة مجموعة المناطق التنموية خلف الهميسات أنه لا تغيير على ساعات عمل تلفريك عجلون خلال عطلة نهاية الأسبوع . 

واكد هميسات لـ "الوكيل الإخباري" على توافر المظلات المخصصة في منطقة انتظار زوار تلفريك عجلون لركوب الرحلة والتي تم تركيبها بعد فترة من تشغيله وبناءً على ملاحظات زواره .

واشار ان تلفريك عجلون يشهد اعداد كبيرة في اقبال المواطنين خلال عطلة نهاية الاسبوع اذ تفتح الأبواب من الساعة 11 صباحاً، في حين يتوقف بيع التذاكر وإغلاق بوابات الدخول الساعة الخامسة والنصف مساءً، وتغلق بوابات التلفريك الساعة السادسة والنصف مساءً.

وتنوه الجهات المختصة بالطقس والسلامة بأخذ جميع الاحتياطات اللازمة تزامناً مع ما ستشهدة المملكة من درجات حرارة مرتفعة اعتباراً من يوم غد الجمعة .

 




 

 


 

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