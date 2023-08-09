الأربعاء 09-08-2023
الوكيل الاخباري

التربية توضح حول الفاقد التعليمي وموعد دوام المدارس

إتلاف كميات من المخدرات ضبطت في 1054 قضية

اطلاق مشروع "شباب قدرات" في المفرق

تنقلات تشمل مدراء و 27 موظفًا في وزارة السياحة - أسماء

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الرواندي

تفاصيل الحالة الجوية يوم الخميس - تحذيرات

توضيح حول ضخ المياه لمنازل المواطنين

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

الصفدي يحاضر في أكاديمية الشرطة حول الحياة البرلمانية والحزبية

حوارية في الزرقاء حول تمكين المرأة اقتصاديا

الأربعاء، 09-08-2023 07:34 م

التربية توضح حول الفاقد التعليمي وموعد دوام المدارس

مدارس خاص


الوكيل الاخباري - أوضحت أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات، تفاصيل الدوام المدرسي للمعلمين والطلبة خلال السنة الدراسية الجديدة.

وقالت قبيلات في تصريحات صحفية، إنه بالنسبة للمدارس الحكومية سيكون أول يوم دوام للمعلمين هو الأحد القادم الموافق 13/8/2023، مشيرة إلى أنه سيتم خلال يومي 16 و17 آب تسليم الكتب المدرسية للمدارس الحكومية.

وأكدت أن يوم الأحد الذي يليه، والذي يصادف 20/8/2023 سيكون أول يوم دوام رسمي لجميع طلبة المدارس الحكومية في المملكة، مؤكدة أن الدوام في 3/9/2023 سيكون لطلبة المدارس الخاصة فقط.

وأوضحت أن الفاقد التعليمي الذي سيتم تدريسه للطلاب هو جزء لا يتجزأ من العام الدراسي، مشيرة إلى أنه سيكون جزء من الحصة الصفية ولن يكون منفصلا عنها. 

اضافة اعلان

 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
gggg

إتلاف كميات من المخدرات ضبطت في 1054 قضية

0

اطلاق مشروع "شباب قدرات" في المفرق

وزارة السياحة

تنقلات تشمل مدراء و 27 موظفًا في وزارة السياحة - أسماء

rrrrrrr

رئيس هيئة الأركان المشتركة يستقبل نظيره الرواندي

820233144133546197464

توجيهات من مدير الأمن العام اللواء المعايطة

kkkk

الصفدي يحاضر في أكاديمية الشرطة حول الحياة البرلمانية والحزبية

أخبار متعلقة
التربية والتعليم

التربية توضح حول تصحيح الامتحانات وموعد نتائج التوجيهي

وزارة التربية والتعليم

وزارة التربية تدعو هؤلاء لامتحان توظيفي - أسماء

وزارة التربية والتعليم

مدعوون للامتحان التنافسي لإشغال وظيفة معلم - أسماء

التربية والتعليم

توجيهات من وزير التربية للتسهيل على طلبة التوجيهي

720231385134608043455

مدعوون للمقابلات الشخصية لإشغال وظيفة معلم - أسماء

التربية والتعليم

وزارة التربية تفصل موظفين بسبب الغياب - اسماء