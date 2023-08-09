التربية توضح حول الفاقد التعليمي وموعد دوام المدارس

الوكيل الاخباري - أوضحت أمين عام وزارة التربية والتعليم الدكتورة نجوى قبيلات، تفاصيل الدوام المدرسي للمعلمين والطلبة خلال السنة الدراسية الجديدة.



وقالت قبيلات في تصريحات صحفية، إنه بالنسبة للمدارس الحكومية سيكون أول يوم دوام للمعلمين هو الأحد القادم الموافق 13/8/2023، مشيرة إلى أنه سيتم خلال يومي 16 و17 آب تسليم الكتب المدرسية للمدارس الحكومية.



وأكدت أن يوم الأحد الذي يليه، والذي يصادف 20/8/2023 سيكون أول يوم دوام رسمي لجميع طلبة المدارس الحكومية في المملكة، مؤكدة أن الدوام في 3/9/2023 سيكون لطلبة المدارس الخاصة فقط.



وأوضحت أن الفاقد التعليمي الذي سيتم تدريسه للطلاب هو جزء لا يتجزأ من العام الدراسي، مشيرة إلى أنه سيكون جزء من الحصة الصفية ولن يكون منفصلا عنها.

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