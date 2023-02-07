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الثلاثاء، 07-02-2023 12:33 م

هيئة الطاقة: الجاهزية القصوى لمواجهة الأحمال الكهربائية

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الوكيل الإخباري - تفقد وزير الطاقة والثروة المعدنية الدكتور صالح الخرابشة ورئيس مجلس مفوضي هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن المهندس زياد السعايدة اليوم الثلاثاء مركز المراقبة والتحكم التابع لشركة الكهرباء الوطنية الكائن في جنوب عمان والذي يتولى مهمة إدارة وتشغيل النظام الكهربائي في المملكة.

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واكد الوزير الخرابشة خلال زيارة المركز بحضور رئيس مجلس إدارة شركة الكهرباء الوطنية المهندس عمر الكردي ونائب رئيس مجلس مفوضي الهيئة الدكتور عماد النجداوي، ضرورة ضمان ديمومة التيار الكهربائي والعمل على معالجة اعطال الكهرباء بالسرعة الممكنة والتصدي لارتفاع الأحمال الكهربائية.


كما اكد ضرورة تكاتف الجهات العاملة في قطاع الطاقة لمواجهة تحديات الأحوال الجوية وتداعياتها على النظام الكهربائي وعلى قطاع الطاقة بشكل عام من خلال الإبقاء على الجاهزية العالية للشركات العاملة في القطاع.


من جانبه اكد السعايدة ضرورة الاستمرار في رفع الجاهزية القصوى لمواجهة الأحمال وتفقد خطوط النقل ومحطات التحويل الرئيسية لضمان ديمومة النظام الكهربائي والحفاظ على اعتماديته نتيجة المنخفض الجوي الذي تتأثر به المملكة.


وقال، ان هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن تواصل من خلال مركز المراقبة والطوارئ في الهيئة العامل على مدار الساعة وكوادر الهيئة في الميدان العمل مع جميع الجهات العاملة في قطاع الطاقة للتأكد من جاهزية الشبكة والحفاظ على سلسلة التزويد لخدمات التيار الكهربائي على مدار الساعة جراء المنخفض الجوي.


من جانبه عرض مساعد المدير العام للتشغيل في شركة الكهرباء الوطنية المهندس خالد الوليدي لخطة الطوارئ المعتمدة بالهيئة والتي أعدتها الشركة، والتدابير الاحترازية استعدادا لفصل الشتاء بما في ذلك التأكد من جاهزية الفرق الفنية الخاصة للتعامل مع أي مشاكل فنية قد تطرأ على معدات نظام النقل الكهربائي (خطوط نقل الضغط العالي ومحطات التحويل).


 




 

 


 

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