هيئة الطاقة توضح حول وقف التسجيل على منصة دعم الكهرباء

الوكيل الإخباري - ياسر شطناوي - قالت الناطق باسم هيئة تنظيم قطاع الطاقة والمعادن، الدكتورة تحرير القاق إن التسجيل على منصة دعم الكهرباء ما زال متاحاً ولم تُغلق منصة التسجيل.



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وأضافت القاق لـ " الوكيل الإخباري" أن ما تم هو الإعلان عن انتهاء فترة تعديل فواتير الكهرباء غير المشمولة بالتعرفة الكهربائية المدعومة ممن صدرت لهم فاتورة كهرباء على التعرفة غير المدعومة، وتنطبق عليهم شروط استحقاق الدعم نتيجة عدم تسجيلهم على المنصة.



ودعت كل من لم يُقدم على تعديل الفاتورة الإسراع في ذلك قبل نهاية دوام اليوم الثلاثاء، موضحة أن عملية التعديل في مكاتب شركات التوزيع لا تستغرق الوقت الطويل ولا يترتب عليها أي رسوم.